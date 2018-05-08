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Президент Армении назначил Пашиняна премьером
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Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром Армении 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром. Этот указ опубликован на сайте президента Армении.
"В соответствии с избранием Никола Пашиняна в Национальном собрании 8 мая 2018 года и статьей 149 (5) Конституции назначить Никола Пашиняна премьер-министром", — отмечается в указе.
Ранее во вторник Пашинян был избран премьером Национальным собранием (парламентом) Армении. За него отдали голоса 59 депутатов, в то время как для избрания ему необходимо было набрать 53.
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