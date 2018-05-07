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Израиль передумал и решил воевать с Ираном
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Израиль передумал и решил воевать с Ираном 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Baz Ratner / Reuters
Израиль не допустит «враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах», заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его слова передает РИА Новости.
«Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас, даже если это будет означать конфликт», — заявил он, добавив, что «лучше сделать это сейчас, чем позже». При этом премьер пояснил, что Израиль не стремится обострить ситуацию, хотя «готов к любому сценарию».
Глава израильского правительства отметил, что усиление военного присутствия Тегерана в Сирии расцениваются как действия, направленные против Израиля. По словам Нетаньяху, в последние месяцы иранские силовики и Корпуса стражей исламской революции перебрасывают в зону конфликта наступательное и оборонительное оружие, включая ударные беспилотники, средства ПВО и ракеты класса «земля-земля».
30 апреля обвинил Иран в том, что у страны была программа создания ядерного оружия. По словам главы правительства, израильская разведка смогла получить «полтонны материалов», среди которых «100 тысяч файлов, доказывающих, что иранцы лгут» в отношении ядерной программы военного назначения. Нетаньяху отметил, что планы Тегерана обзавестись ядерным оружием «представляют собой основную угрозу Израилю, США и всему миру».
Соединенные Штаты неоднократно угрожали выйти из ядерной сделки по Ирану. Президент США Дональд Трамп пообещал принять окончательное решение по этому вопросу к 12 мая.
Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015-го. По договору, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016-го.
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