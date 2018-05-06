КНДР: США вводят в заблуждение общественность 

Власти Северной Кореи сообщили, что Соединенные Штаты вводят в заблуждение весь мир, заявляя, что они повлияли на денуклеаризацию Корейского полуострова. «В последнее время США вводят в заблуждение общественность тем, что связывают наше стремление провести денуклеаризацию Корейского полуострова, заявленное в Пханмунчжомской декларации, которая была принята на историческом межкорейском саммите, как будто это является результатом какого-то санкционного давления», — приводит слова представителя МИД КНДР РИА «Новости».
Также в ведомстве отметили, что, если Америка будет «неверно истолковывать как „слабость“ наши мирные и дружелюбные намерения и продолжат попытки военных угроз и давления на нас, это не будет способствовать разрешению вопроса».
Такие заявления Северная Корея сделал отметив, что США вновь нагнетают напряженность в регионе. В Пхеньяне считают такое поведение провокационным, «опасной попыткой остудить достигнутую атмосферу диалога и вновь вернуть ситуацию на исходную точку».
Ранее «СП» сообщала, что американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын устроят встречу. Скорей всего она пройдет на территории Монголии. Такие данные предоставили источники в дипломатических кругах Сеула и Москвы. Исторические переговоры лидеров двух стран состоятся в конце мая или начале июня, точная дата пока неизвестна.
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