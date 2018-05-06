КНДР: США вводят в заблуждение общественность

Власти Северной Кореи сообщили, что Соединенные Штаты вводят в заблуждение весь мир, заявляя, что они повлияли на денуклеаризацию Корейского полуострова. «В последнее время США вводят в заблуждение общественность тем, что связывают наше стремление провести денуклеаризацию Корейского полуострова, заявленное в Пханмунчжомской декларации, которая была принята на историческом межкорейском саммите, как будто это является результатом какого-то санкционного давления», — приводит слова представителя МИД КНДР РИА «Новости»

Также в ведомстве отметили, что, если Америка будет «неверно истолковывать как „слабость“ наши мирные и дружелюбные намерения и продолжат попытки военных угроз и давления на нас, это не будет способствовать разрешению вопроса».

Такие заявления Северная Корея сделал отметив, что США вновь нагнетают напряженность в регионе. В Пхеньяне считают такое поведение провокационным, «опасной попыткой остудить достигнутую атмосферу диалога и вновь вернуть ситуацию на исходную точку».

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