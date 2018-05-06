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Трамп вновь рассказал о стене с Мексикой
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Трамп вновь рассказал о стене с Мексикой 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается добиться строительства стены с Мексикой любыми средствами. Об этом сообщает ABC News.
"У нас нет выбора. Мы собираемся добиться строительства", — сказал Трамп.
По его словам, для этого также может понадобиться приостановка работы правительства США.
Ранее Трамп заявил, что если у страны нет границ, то это не государство.
Трамп неоднократно заявлял о необходимости постройки стены на границе с Мексикой. По его мнению, это необходимо для укрепления рубежей США и уменьшения количества нелегальных эмигрантов в стране.
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