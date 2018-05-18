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В Сирии начали восстанавливать город Тель-Биса
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В Сирии начали восстанавливать город Тель-Биса 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Восстановительные и ремонтные работы начались в городе Тель-Биса в провинции Хомс в Сирии, освобожденном несколько дней назад от боевиков незаконных вооруженных формирований.
В городе работает тяжелая техника, которая расчищает завалы и дороги, идет восстановление инженерных коммуникаций. На улицах города правопорядок охраняют патрули военной полиции России.
В Тель-Бису возвращаются мирные жители.
"Слава Богу, что теперь в нашем городе спокойно. Но, конечно, нам будет непросто в первое время. Вы видите, тут все разрушено, ничего нет. Прежде всего не хватает хлеба, нет и денег, чтобы его купить. Мы очень надеемся на помощь России, хорошо знаем, что в других населенных пунктах ваши военные привозят продукты", — рассказал журналистам житель города Алли Тараф.
Как сообщалось ранее, ряд городов провинции Хомс при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон были освобождены от боевиков незаконных вооруженных формирований. Территории перешли под контроль законного правительства Сирии.
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