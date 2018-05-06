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Порошенко заявил, что не любит деньги
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Порошенко заявил, что не любит деньги 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко рассказал в интервью немецкому журналу Focus, что он «не любит денег».
Как отмечает «СТРАНА.ua», таким образом он ответил на просьбу журналиста издания дополнить предложение «Я люблю деньги, потому что…».
Глава Украины также добавил в интервью, что в его стране олигархи не могут рассчитывать на особое отношение к себе.
«За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ», — сказал президент.
Уточняется, что посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал в своём Twitter интервью Порошенко.
Ранее стало известно, что Порошенко сообщил немецкому изданию о возможности учреждения Антикоррупционного суда на Украине в мае.
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Комментарии11  Ещё 4 источника 
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