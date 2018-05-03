Ереван послал тревожный сигнал «Единой России»

Ситуация в Армении в последние дни менялась стремительно. После того, как премьер-министр республики Серж Саргсян подал 23 апреля в отставку, уличные протесты ожидаемо не закончились. Они с новой силой обострились после того, как 1 мая лидер армянской оппозиции Никол Пашинян не был выбран премьер-министром. За него проголосовало 45 депутатов армянского парламента, в то время как для победы необходимо было набрать 53 голоса. Уже 2 мая начали поступать сообщения о том, что действия протестующих резко радикализировались.

Согласно Конституции Армении, новые выборы премьер-министра были назначены на 8 мая (ровно через неделю после первых). Однако оппозицию это не успокоило.

Утром 2 мая протестующие перекрыли автотрассу из Еревана в международный аэропорт «Завртноц». Позже стало известно, что автомобильное движение в Ереване почти прекращено, нарушена работа метрополитена. Местные СМИ сообщили, что жители Армении перекрыли движение по железной дороге Гюмри — Ереван.

В среду Пашинян заявил, что намерен расширять акции гражданского неповиновения в стране до смены власти в стране.

А уже в среду вечером глава фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян заявил, что партия проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой одной трети депутатов парламента. При этом своего депутата РПА выдвигать не планирует. Де-факто, это означает, что премьером должен стать Пашинян.

Обращает на себя внимание тот факт, как быстро правящая партия Армении капитулировала перед улицей, и по сути, сдала прежнего национального лидера — Саргсяна.

Как могут развиваться события в закавказской республике в ближайшее время?

— Сейчас важно, сумеют ли договориться старая и новая элита Армении, — говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин . — Видимо, Пашинян всё же сможет стать новым премьер-министром. Действующая коалиция, представляющая старую элиту, не предпринимает каких-то радикальных мер, потому что надеется сохранить представительство во власти, пользуясь большинством в парламенте. То есть они надеются на, условно говоря, формулу: «новый премьер, а правительство старое». Однако пока непонятно, согласится Никол Пашинян с такой формулой или нет.

Второй момент — как Пашинян, когда он станет премьер-министром, будет реализовывать свои прежние лозунги. Он сделал себе карьеру оппозиционера, в том числе на лозунгах выхода из Евразийского союза . Фракция, которую он возглавляет, в переводе на русский язык называется «выход».

Буквально пару дней назад он оговорился, что не будет настаивать на выходе из ЕАЭС, если станет премьер-министром. Но это можно воспринимать, как попытку на решающем этапе перед приходом к власти нейтрализовать возможное противодействие России . Какую в дальнейшем он будет проводить внешнюю политику — большой вопрос.

«СП»: — А есть вероятность, что Пашинян будет проводить линию на дистанцирование от России?

— Это возможно. Но у него будут два существенных ограничения. Он будет ограничен старой армянской элитой, которая имеет тесные связи с Россией. И в целом достаточно тесными экономическими связями с Москвой . Правда, здесь всё не так просто. С одной стороны, многие важные армянские активы принадлежат российским собственникам. С другой — если проанализировать внешнеторговый баланс, то на Россию приходится порядка его четверти. Ещё столько же на ЕС . И остальная половина — на другие страны. Так что Армения не так тесно привязана к России, как ещё недавно была привязана та же Украина

Но главный сдерживающий фактор — это то, что Россия является гарантом безопасности Армении. Особенно это актуально на фоне того, что Азербайджан достаточно серьёзно наращивает свой военный потенциал.

В любом случае, чем бы эта ситуация ни закончилась, уже понятно, что произошли некоторые принципиальные изменения. Раньше система армянской власти была достаточно монолитной и для игроков со стороны как-то вписаться, попытаться расшатать ситуацию, казалось невозможным. Сейчас в политической системе Армении появляются трещины, через которые пытаются «влезть» внешние игроки. Пока я вижу некоторые попытки со стороны Евросоюза. В дальнейшем не исключено вмешательство и США . То есть чем бы ситуация ни закончилась, для России она чревата потенциальными проблемами. Вопрос в том, перерастут ли эти проблемы из потенциальных в реальные. Это зависит как от того, какую позицию займёт новый премьер, так и от того, насколько точечно будет действовать Россия. Я считаю, что Москва в 2015 году как раз действовала довольно топорно, что стало одним из факторов, спровоцировавших здешний «Электромайдан».

«СП»: — Если премьер-министр не будет выбран со второй попытки, будет распущен парламент. Эта ситуация чревата тем, что страна «пойдёт в разнос»?

— В том-то и дело, пока непонятно, что представляет собой более деструктивный сценарий. Либо избрание Пашиняна премьером и «флажки» вокруг него со стороны представителей старой элиты. Либо досрочные парламентские выборы. Пока дестабилизация в Армении носит управляемый характер. А вот что будет, если придётся организовывать досрочные выборы — большой вопрос. Могут возникнуть предпосылки, чтобы страна «пошла в разнос». И тогда будет реализована классическая цветная революция, в результате которой пророссийская партия потеряет большинство в парламенте.

— Сейчас события в Армении идут в неоптимальном для России варианте, — считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров . — Республиканская партия Армении сделала ошибку, не объявив сразу о роспуске парламента. У них, правда, Конституция составлена так, что по закону в один день распустить парламент нельзя. Значительная часть вины лежит на Серже Саргсяне, который переделал Основной закон страны под себя и фактически пошёл на «третий срок».

Теперь получается, что любая затяжка в разрешении конфликта работает на людей, стремящихся прийти к власти.

Оптимально было бы после того, как Пашиняна не избрали премьер-министром, распустить парламент.

И тогда у оппозиции не было бы повода продолжать протесты. Или Пашинян выставил бы себя как человек, который однозначно выступает против законного пути разрешения конфликта. Сейчас же у него есть возможность ещё 7 дней дестабилизировать ситуацию. Неизвестно, к чему это приведёт. Искренне надеюсь, что запасов продовольствия в Ереване и других крупных городах хватит на неделю. В противном случае могут начаться голодные погромы.

«СП»: — Как вы оцениваете действия Пашиняна в данной ситуации?

— Он рвётся к власти. Скорей всего, главный мотив для него — личные амбиции. Не знаю, есть ли у него договорённости с «вашингтонским обкомом». Его финансировала армянская диаспора в США. Вообще армяне обычно стараются, прежде всего, действовать в своих интересах. Но нельзя исключать, что и американские официальные структуры опосредованно причастны к протестам.

Я не исключаю, что Пашинян начнёт действовать чисто майданными методами, захватит власть, создаст некое революционное переходное правительство.

Другой вариант — президент Армен Саркисян введёт чрезвычайное положение в Армении. Это, скорей всего, приведёт к жертвам. Хорошего варианта для Армении пока не просматривается.

Остаётся надеяться, что за 7 дней до выборов нового премьер-министра в парламенте, обострения ситуации не произойдёт.

«СП»: — Всё идёт к тому, что Пашинян так или иначе станет лидером Армении…

— На мой взгляд, это будет не самый лучший для России лидер. Поскольку он зарекомендовал уже себя как человек, способный поступать непредсказуемо. А значит, в лучшем случае, это будет ненадёжный союзник.

«СП»: — Имеет ли смысл России как-то попытаться повлиять на ситуацию на данной стадии? Может ли Азербайджан попытаться воспользоваться ситуацией и захватить Карабах?

— Я думаю, мы правильно делаем, что не вмешиваемся. В наших интересах, чтобы всё происходило в рамках правового поля, о чём мы и заявляем.

Азербайджан будет выжидать момент, когда ситуация в Армении выйдет из-под контроля власти окончательно. Это, судя по тому, как развиваются события, может начаться скоро. Но я всё же надеюсь, что у армянского народа хватит здравого смысла дождаться законного разрешения ситуации, а не ввергать собственную страну в хаос и войну.

Постсоветское пространство: Эксперты: Армении грозит голод