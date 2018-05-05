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В Глазго прошел марш за независимость Шотландии
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В Глазго прошел марш за независимость Шотландии 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Глазго состоялся марш в поддержку независимости Шотландии. Организатор шествия, в котором приняли участие около 40 тысяч человек, — объединение All Under One Banner.
Марш мирный, помимо шотландских флагов, активисты принесли флаги Каталонии.
В 2017 году первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила о необходимости проведения второго референдума о независимости региона перед выходом Великобритании из Евросоюза. Однако досрочные парламентские выборы в Великобритании лишили Шотландскую национальную партию 21 из 56 депутатских мандатов в Палате общин британского парламента. Аналитики связали этот факт с активной агитацией Стерджен за второй референдум. Позднее Стерджен заявила, что сейчас не время проводить референдум о независимости, передает ТАСС.
Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% голосовавших высказались за союз Эдинбурга с Лондоном.
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