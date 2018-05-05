Ещё
В Париже началась манифестация «Праздник Макрона»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Париже началась манифестация «Праздник Макрона» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Масштабная манифестация, приуроченная к первой годовщине со дня избрания президентом Франции Эммануэля Макрона, началась в субботу на площади у Оперы Гарнье в Париже.
Макрон 7 мая 2017 года одержал победу во втором туре президентских выборов с результатом 66,1% голосов, его соперница — лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — набрала 33,9%.
В планах участников манифестации — пикник и концерт посреди города, после этого они отправятся в пешее шествие в направлении площади Бастилии. Пока на площади собралось несколько сотен человек, некоторые из них действительно принесли легкие перекусы и устроились группками прямо на асфальте. Малоизвестные музыкальные коллективы со ступенек здания Оперы исполняют свои песни.
Многие участники акции принесли плакаты с собой, а те, кто не озаботился этим заранее, могут получить их бесплатно на выходе из метро. "За человеческий прогресс", "За Шестую республику", "Стоп Макрон" — такие надписи содержат плакаты.
Как сказала корреспонденту РИА Новости представитель столичной системы общественного транспорта RATP, "на маршруте следования процессии общественный транспорт не будет работать — ни метро, ни автобусы".
Пока акция проходит в спокойной атмосфере и не сопровождается никакими инцидентами и столкновениями. Ранее сообщалось, что около двух тысяч сотрудников полиции и жандармов будут задействованы в Париже для обеспечения порядка в субботу в связи с проведением акции протеста против президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечает телеканал BFMTV, это на 500 правоохранителей больше, чем на демонстрации 1 мая, которая сопровождалась беспорядками.
РИА Новости: последние новости
Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива В ЛНР заявили, что перекрыли канал поставок наркотиков из Киева АНБ сообщило о перехвате более 534 миллионов звонков в 2017 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте271
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира947
В центре Москвы начались задержания250
Навальный задержан в центре Москвы51
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»303
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение