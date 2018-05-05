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Опухоль весом с человека удалили у американки
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Опухоль весом с человека удалили у американки 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Операция по удалению новообразования заняла у врачей клиники Данбери пять часов.
38-летняя американка решила обратиться к врачам после того, как два месяца стабильно прибавляла в весе по 4,5 кг в неделю. Сначала женщина думала, что просто поправилась, однако после обследования у нее диагностировали опухоль яичника, сообщает ABC News.
К моменту операции новообразование весило уже 60 кг. Врачи пять часов вырезали опухоль у женщины, всего в операции участвовали 25 специалистов клиники Данбери в штате Коннектикут.
К счастью для женщины, опухоль оказалась доброкачественной, но из-за того, что она располагалась на крупном кровеносном сосуде, врачи были обеспокоены тем, чтобы во время операции пациентка не потеряла много крови и не получила осложнение на сердце.
Сейчас специалисты проводят генетические тесты на опухоли, чтобы узнать, почему она росла так быстро.
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