Опухоль весом с человека удалили у американки

Операция по удалению новообразования заняла у врачей клиники Данбери пять часов.

38-летняя американка решила обратиться к врачам после того, как два месяца стабильно прибавляла в весе по 4,5 кг в неделю. Сначала женщина думала, что просто поправилась, однако после обследования у нее диагностировали опухоль яичника, сообщает ABC News.

К моменту операции новообразование весило уже 60 кг. Врачи пять часов вырезали опухоль у женщины, всего в операции участвовали 25 специалистов клиники Данбери в штате Коннектикут.

К счастью для женщины, опухоль оказалась доброкачественной, но из-за того, что она располагалась на крупном кровеносном сосуде, врачи были обеспокоены тем, чтобы во время операции пациентка не потеряла много крови и не получила осложнение на сердце.

Сейчас специалисты проводят генетические тесты на опухоли, чтобы узнать, почему она росла так быстро.