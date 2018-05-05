В США суд просят перенести слушания по «делу России»

Команда специального прокурора Роберта Мюллера , ведущего расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, просит суд перенести назначенные на 9 мая судебные слушания, на которых должны быть зачитаны обвинения 13 гражданам РФ и трем российским организациям. Об этом говорится в опубликованных в пятницу юридических документах, с которыми корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве суда.

Эти слушания должны были состояться еще 20 марта, однако тогда были перенесены на 9 мая. На них должны предстать представители ответчиков — российских организаций "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Агентство интернет-исследований", где им должны зачитать предъявленные обвинения.

Изначально американские власти предполагали, что обвиняемые физические и юридические лица просто проигнорируют обвинения и судебные повестки, однако в апреле выяснилось, что компанию "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" будут представлять два адвоката. Вскоре после этого эти юристы обратились в офис спецпрокурора и затребовали ряд документов следствия, а также массу доказательств и другой информации по делу. В команде спецпрокурора заявили, что адвокаты, отстаивающие интересы "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", затребовали у стороны обвинения в том числе непубличные документы по расследованию, и после этого попросили судью отложить намеченные на 9 мая слушания.

По версии прокуроров, перенести заседание суда следует из-за того, что на данный момент неизвестно, получила ли сама компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" повестку в суд. В команде Мюллера также обратили внимание на то, что повестки направлялись "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" через правительство России , но никакого ответа не последовало. Адвокаты "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" в свою очередь отказались принимать повестку для передачи своему клиенту.

Представители спецпрокурора, согласно документам суда, предлагают перенести на неопределенный срок первичные слушания, а до этого 25 мая проинформировать о том, получили ли в конечном счете в "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" повестку, и решить другие процедурные вопросы касательно ответчика. После этого представители "Конкорда" должны будут до 15 июня дать ответ на предоставленные сведения. Затем, как предложили в команде Мюллера, суду следует как можно скорее назначить слушания.

Обвинения со стороны США

В середине февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат Мюллера.

Помимо этого, Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" "получало средства на свои операции от обвиняемого Евгения Викторовича Пригожина и контролируемых им компаний, включая

"Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".

Отказ экстрадировать

На специальной пресс-конференции первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США россиян, обвиненных в попытках повлиять на американские выборы. Однако российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что Россия никогда не выдаст США тех лиц, которых Вашингтон обвинил.