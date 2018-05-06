В США суд отказал Мюллеру в переносе заседания по «российскому делу»

Суд округа Колумбия США отказал спецпрокурору Роберту Мюллеру в переносе намеченного на 9 мая заседания по делу о "вмешательстве РФ " в выборы США в 2016 году, следует из материалов суда.

По данным издания Politico, основанием для прошения об отсрочке стала неопределенность прокуроров в том, получили ли повестку юридические представители компании Concord бизнесмена Евгения Пригожина . По словам членов команды Мюллера, им также не удалось передать повестку компании через российские власти.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

В феврале спецпрокурор предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам и 3 компаниям из РФ, но об их связях с властями России не сообщил. Речь идет об организациях "Агентство интернет-исследований", Concord Management and Consulting и Concord Catering.