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В США суд отказал Мюллеру в переносе заседания по «российскому делу»
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В США суд отказал Мюллеру в переносе заседания по «российскому делу» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Saul Loeb
Суд округа Колумбия в США отказал спецпрокурору Роберту Мюллеру в переносе намеченного на 9 мая заседания по делу о "вмешательстве РФ" в выборы США в 2016 году, следует из материалов суда.
По данным издания Politico, основанием для прошения об отсрочке стала неопределенность прокуроров в том, получили ли повестку юридические представители компании Concord бизнесмена Евгения Пригожина. По словам членов команды Мюллера, им также не удалось передать повестку компании через российские власти.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
В феврале спецпрокурор предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам и 3 компаниям из РФ, но об их связях с властями России не сообщил. Речь идет об организациях "Агентство интернет-исследований", Concord Management and Consulting и Concord Catering.
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Комментарии7  Ещё 6 источников 
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