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Буша-старшего выписали из больницы
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Буша-старшего выписали из больницы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / David J. Phillip
Экс-президент США 93-летний Джордж Буш-старший выписан из больницы, врачи оценивают его состояние как хорошее, сообщил в Twitter официальный представитель семьи Джим Макграт.
"Президент Джордж Буш-старший был выписан из больницы Хьюстона после лечения инфекции. Его доктора сообщают, что у него все в порядке, и он счастлив вернуться домой", — говорится в сообщении.
В конце апреля сообщалось, что экс-президент США попал в больницу с инфекцией. Позже Джим Макграт сообщил, что Буш-старший чувствует себя лучше, однако пробудет в реанимационном отделении около недели.
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