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Аэропорт на Гавайях возобновил работу после землетрясения
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Аэропорт на Гавайях возобновил работу после землетрясения 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее на крупнейшем из Гавайских островов в пятницу, 4 мая, https://www.vesti.ru/doc.html?id=2982189 не привело к повреждению взлетно-посадочных полос международного аэропорта Хило. К настоящему времени он возобновил прием и отправление рейсов в штатном режиме, передает Агентство по чрезвычайным ситуациям американского штата Гавайи.
Инспекция в аэропорту завершена, передает ТАСС. Но проверки двух взлетно-посадочных полос аэрогавани будут продолжаться.
Как ранее сообщила Геологическая служба США, магнитуда землетрясения на острове Гавайи составила 6,9. Эпицентр землетрясения находился в 25,5 километра к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна, население чуть более 11 тысяч человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.
Также Геологическая служба сообщила о серии подземных толчков в радиусе 20 километров от вулкана. Магнитуда одного из них составила 4,9.
4 мая сообщалось о выбросах пепла вулканом Килауэа после землетрясения магнитудой 5,0, зафиксированного в данном регионе. 4 мая власти штата Гавайи отдали распоряжение об эвакуации 1,5 тысячи человек с острова.
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