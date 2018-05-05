Аэропорт на Гавайях возобновил работу после землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее на крупнейшем из Гавайских островов в пятницу, 4 мая, https://www.vesti.ru/doc.html?id=2982189 не привело к повреждению взлетно-посадочных полос международного аэропорта Хило. К настоящему времени он возобновил прием и отправление рейсов в штатном режиме, передает Агентство по чрезвычайным ситуациям американского штата Гавайи.

Инспекция в аэропорту завершена, передает ТАСС . Но проверки двух взлетно-посадочных полос аэрогавани будут продолжаться.

Как ранее сообщила Геологическая служба США , магнитуда землетрясения на острове Гавайи составила 6,9. Эпицентр землетрясения находился в 25,5 километра к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна , население чуть более 11 тысяч человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

Также Геологическая служба сообщила о серии подземных толчков в радиусе 20 километров от вулкана. Магнитуда одного из них составила 4,9.

4 мая сообщалось о выбросах пепла вулканом Килауэа после землетрясения магнитудой 5,0, зафиксированного в данном регионе. 4 мая власти штата Гавайи отдали распоряжение об эвакуации 1,5 тысячи человек с острова.