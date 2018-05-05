«Загнали себя в тупик»

Конгресс США может позволить Минобороны страны не следовать условиям антироссийских санкций, если военным это будет выгодно. Соответствующая оговорка, по данным американских СМИ, включена в проект бюджета ведомства на 2019 финансовый год. Этот документ 9 мая рассмотрит комитет по вооружённым силам палаты представителей конгресса. В частности, Пентагон сможет сотрудничать с теми странами и их компаниями, у которых ранее были «связи с Россией ». Для этого, однако, государствам надо будет доказать, что они прекратили свои отношения с РФ в сфере обороны или снизили свою «зависимость» от Москвы в этом вопросе. Эксперты отмечают, что Вашингтон таким образом ищет выход из «санкционного тупика».

В конгрессе США обсудят послабления для Пентагона в части выполнения антироссийских санкций. Так, в бюджет ведомства на 2019 финансовый год была внесена соответствующая оговорка, сообщают американские СМИ. Её должны будут рассмотреть члены комитета по вооружённым силам палаты представителей конгресса США.

Американскому Минобороны могут позволить сотрудничать с теми странами и компаниями, которые ранее имели связи с Россией в оборонной сфере. Однако последним надо будет убедить Вашингтон в том, что свои отношения с РФ в этом секторе они уже завершили или значительно сократили.

«Данный законопроект предусматривает очередные существенные санкции в отношении российского оборонного комплекса и при этом оставляет за министром (Мэттисом. — RT) право отложить на 180 дней вступление в силу тех санкций, которые вводятся против союзников США в соответствии с разделом 231 («О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). — RT).

Это при условии, что он сможет продемонстрировать выполнение ими (союзниками. — RT) последовательности шагов, направленных на прекращение или значительное сокращение масштаба их отношений с Россией или же при наличии иных заверений с их стороны о том, что они предпринимают насчёт своих исторических отношений с Россией», — цитирует The Hill заявление представителя комитета.

Эксперты считают, что подобные попытки США манипулировать санкциями направлены на перетягивание союзников России на свою сторону.

«США пытаются экспериментировать с разными стратегиями, которые должны поспособствовать постепенной изоляции России. В этом плане Пентагон всегда действует по принципу двойных стандартов. Они хотят заручиться преданностью своих союзников, попросту купив их, а также запретить им иметь добрые отношения с Россией. Помимо этого они действуют с позиции хозяина — захотят дадут своё слово, захотят — возьмут его обратно. И сейчас у них задача одна — оторвать всех возможных союзников у России», — пояснил RT член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

Однако он указал на опасность того, что страны, которые всё-таки пойдут на поводу у США, расторгнув отношения с РФ, могут стать крайне зависимыми от американских военных стандартов и утратить самостоятельность в оборонной сфере.

Обратился с просьбой

Отметим, что изначально о санкционных послаблениях попросил конгресс глава Пентагона Джеймс Мэттис . Он напрямую заявил, что экономические ограничения мешают ведомству действовать в интересах Соединённых Штатов.

«Я рассчитываю на сотрудничество с конгрессом в вопросе рассмотрения последствий этого закона (CAATSA. — RT) для национальной безопасности. Для нас важно иметь гибкие полномочия для исключений (из санкций против России. — RT), так как в противном случае мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим чрезмерное бремя на наших союзников или партнёров», — говорится в письменном обращении Мэттиса к членами конгресса.

В частности, исключения из закона он попросил сделать для Индии, Вьетнама Индонезии . Ведь, по его словам, эти государства «склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений», однако у них сейчас имеется большое количество оружия российского производства.

Обоснованной просьбу Мэттиса счёл председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей Мак Торнберри. По его словам, CAATSA действительно не гибок в том случае, если страны, «исторически имеющие отношения с Россией», захотят сотрудничать ещё и США.

Загнали себя

Соединённые Штаты своими санкциями в наибольшей степени навредили собственным интересам и сейчас всячески пытаются выйти из этой ситуации, отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин

«Думаю у этого послабления несколько причин. Одна из них заключается в том, что, когда США вводили санкции, они не рассчитывали, что эта вендетта так на долго затянется. И сейчас они себя загнали в санкционный тупик. Ведь США понимают, что хотя ограничения и наносят какой-то ущерб России, но к её коллапсу всё-таки не приводят», — пояснил он RT.

Помимо этого эксперт подчеркнул, что если уж Вашингтон решится на введение «специального правила» для Пентагона, то на мнение своих союзников или даже их недовольство по этому поводу он не будет обращать внимания.

«Зная политическую культуру нынешнего главы Белого дома, не думаю, что он станет учитывать интересы Европы и идти ей навстречу. Ведь Трамп не раз выступал с критическими замечаниями в её адрес и высказывал не

Санкции до востребования