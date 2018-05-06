Трампа не позовут на похороны Маккейна

По данным издания, решение родственников сенатора связано со сложными отношениями между Маккейном и Трампом, который неоднократно критиковал политику президента США.

Однако, вместо Трампа на похороны приглашен вице-президент США Майк Пенс . При этом, как отмечается, церемония может пройти в кафедральном соборе Вашингтона.

Ранее Маккейн заявил, что не знает, сколько еще проживет с опухолью мозга.