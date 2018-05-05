В Финляндии нашли озеро-"двойник" Трампа

Местный житель по имени Антти Каллио изучал карту местности вблизи города Каяани , когда заметил знакомые очертания. По его словам, сначала Каллио не нашел в озере Vimpelinlampi ничего необычного, но, взглянув на спутниковые карты, обнаружил сходство.

Мужчина сообщил об открытии в соцсетях. Многие пользователи согласились с его мнением по поводу сходства очертаний озера с профилем американского президента.