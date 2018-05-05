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В Финляндии нашли озеро-"двойник" Трампа
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В Финляндии нашли озеро-"двойник" Трампа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Житель Финляндии обнаружил сходство формы одного из озер с профилем президента США Дональда Трампа, сообщает издание Yle.
Местный житель по имени Антти Каллио изучал карту местности вблизи города Каяани, когда заметил знакомые очертания. По его словам, сначала Каллио не нашел в озере Vimpelinlampi ничего необычного, но, взглянув на спутниковые карты, обнаружил сходство.
Google Maps
Мужчина сообщил об открытии в соцсетях. Многие пользователи согласились с его мнением по поводу сходства очертаний озера с профилем американского президента.
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