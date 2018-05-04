Литературный «Нобель» отменен из-за скандала

Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию в области литературы, на своем последнем заседании решила, что премии за текущий и за будущий год она вручит в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе учреждения.

"Сегодня Шведская академия объявила о том, что лауреат Нобелевской премии по литературе 2018 года будет назван и объявлен вместе с лауреатом в 2019 году. Семь раз ранее Шведская академия <…> решала не присуждать Нобелевскую премию по литературе — в 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 и 1949 годах", — поясняет академия.

Это решение было принято на фоне того, что число членов академии стало меньше и что "во всем мире ослабло доверие" к ней, отмечается в сообщении.

"Работа по определению лауреата продолжится в течение года, как и раньше, но академии необходимо время, чтобы восстановить свои силы, привлечь большее количество активных членов и восстановить доверие к своей деятельности до того, как будет назван следующий лауреат", — говорится в пресс-релизе.

Согласно правилам, для принятия новых членов в академию требуется кворум в 12 человек, хотя для голосования о присуждении Нобелевской премии достаточно восьми человек и простого большинства голосов. Однако в настоящее время после скандала в академии на практике в ней осталось 11 литераторов. Авторитетность выбора нобелевского лауреата таким малым числом голосов может стать спорной, о чем уже заявил Нобелевский фонд.

Скандал в Шведской академии

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов и до последнего времени членство в академии было пожизненным. Ранее король Карл XVI Густав изменил формулировку устава академии, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию.

В середине апреля Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений в домогательствах со стороны 18 женщин известного деятеля культуры. Речь идет о Жан-Клоде Арно , муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб "Форум", которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.

После появления данных расследования сразу трое литераторов (Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд) объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней "решаются проблемы". Через несколько дней стало известно об уходе постоянного секретаря Сары Даниус , поэтесс Катарины Фростенсон и Лотты Лотасс. В минувшую субботу о намерении покинуть учреждение заявила писатель и переводчик Сара Стридсберг