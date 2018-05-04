Литературный «Нобель» отменен из-за скандала 

Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию в области литературы, на своем последнем заседании решила, что премии за текущий и за будущий год она вручит в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе учреждения.
"Сегодня Шведская академия объявила о том, что лауреат Нобелевской премии по литературе 2018 года будет назван и объявлен вместе с лауреатом в 2019 году. Семь раз ранее Шведская академия <…> решала не присуждать Нобелевскую премию по литературе — в 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 и 1949 годах", — поясняет академия.
Это решение было принято на фоне того, что число членов академии стало меньше и что "во всем мире ослабло доверие" к ней, отмечается в сообщении.
"Работа по определению лауреата продолжится в течение года, как и раньше, но академии необходимо время, чтобы восстановить свои силы, привлечь большее количество активных членов и восстановить доверие к своей деятельности до того, как будет назван следующий лауреат", — говорится в пресс-релизе.
Согласно правилам, для принятия новых членов в академию требуется кворум в 12 человек, хотя для голосования о присуждении Нобелевской премии достаточно восьми человек и простого большинства голосов. Однако в настоящее время после скандала в академии на практике в ней осталось 11 литераторов. Авторитетность выбора нобелевского лауреата таким малым числом голосов может стать спорной, о чем уже заявил Нобелевский фонд.
Скандал в Шведской академии
Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов и до последнего времени членство в академии было пожизненным. Ранее король Карл XVI Густав изменил формулировку устава академии, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию.
В середине апреля Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений в домогательствах со стороны 18 женщин известного деятеля культуры. Речь идет о Жан-Клоде Арно, муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб "Форум", которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.
Как выявило расследование, некоторые из академиков также нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения. Стало известно, что вопреки строжайшим правилам из Шведской академии в разные годы досрочно "утекли" имена семи будущих писателей-лауреатов Нобелевской премии: Виславы Шимборской (1996), Эльфриды Елинек (2004), Гарольда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Патрика Модиано (2014), Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана (2016). В этом обвиняли Жан-Клода Арно.
После появления данных расследования сразу трое литераторов (Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд) объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней "решаются проблемы". Через несколько дней стало известно об уходе постоянного секретаря Сары Даниус, поэтесс Катарины Фростенсон и Лотты Лотасс. В минувшую субботу о намерении покинуть учреждение заявила писатель и переводчик Сара Стридсберг
Скандалы в Шведской академии подорвали доверие к этому учреждению и авторитет Нобелевской премии по литературе. Такого мнения придерживаются 62% жителей Швеции, еще 29% считают, что следует сменить всех членов академии. Сама Шведская академия признала, что репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандалов.