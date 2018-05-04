Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море

Лондон создает альянс недовольных Россией

США прекратили платить «Белым каскам»

США перестали платить организации «Белые каски». По информации канала CBS, уже несколько недель Госдепартамент «пересматривает» свою поддержку частной добровольческой организации гражданской обороны, состоящей из сирийских повстанцев. Еще до 15 апреля Белый дом должен был подтвердить Госдепу продолжение финансирования «Белых касок», однако до сих пор не сделал этого.

«Голого Трампа» продали с аукциона

Скульптурное изображение обнаженного президента США Дональда Трампа было продано с аукциона, сообщает New York Post. По данным газеты, торги состоялись в Лос-Анджелесе , а новым владельцем статуи, заплатившим за нее 28 тысяч долларов, стал ведущий шоу о привидениях Зак Бэганс, который намерен выставлять «голого Трампа» в своем музее паранормальных явлений.

Пилот едва не приземлился на другой самолет

Пилот Air Canada чуть не приземлился на другой самолет. По данным таблоида Mirror, летчик, управлявший лайнером канадской авиакомпании, при заходе на посадку в Сан-Франциско перепутал полосы и едва не приземлился на той, где разрешения на взлет ожидали четыре воздушных судна. Буквально в 1,5 метрах над самолетами пилот осознал ошибку и набрал высоту.

Россия сеет хаос в Черном море

Россия хочет посеять хаос в Черном море, сообщает National Interest. По мнению автора статьи, Москва использует Черное море как место своего «самоутверждения», всячески пытаясь «опозорить и дискредитировать» Запад, а также «физически» мешая ему использовать акваторию в своих интересах.