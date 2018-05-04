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Пакистанский мистер Бин рассмешил соцсети
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Пакистанский мистер Бин рассмешил соцсети 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Reddit
Пользователей социальных сетей рассмешил пакистанский двойник мистера Бина.
Два дня назад портал UNILAD опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видео, которое снял обычный пакистанец. На кадрах он запечатлел себя и своего соотечественника, который очень напоминает внешне и весьма похоже пародирует образ, созданный британским актером Роуэном Аткинсоном в сериале «Мистер Бин».
Мужчина одет точно также, как герой популярного сериала 1990-х, носит с собой даже плюшевого медведя, а также довольно точно копирует жеманную мимику мистера Бина.
Большинство пользователей, прокомментировавших видео, сочли пакистанца талантливым пародистов. Между тем нашлись и те, кто нашел в пародии и недостатки. Например, лишний вес «актера».
«Когда мистер Бин ест слишком много бирьяни (пакистанское блюдо из риса с мясом. — Прим. ред.) и пьет много масалы», — пошутил один из них, получив сразу 1,2 тысяч лайков.
Тем временем сам ролик посмотрели более 7,5 миллиона человек, а лайкнули — почти 190 тысяч.
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