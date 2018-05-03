Чехия призналась в производстве «Новичка»

Земан признал, что «Новичок» производился в Чехии

Нервно-паралитическое вещество А230 в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено в НИИ минобороны Чехии городе Брно , его тестировали и вскоре уничтожили, сообщил президент страны Милош Земан со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки.

В связи с сообщением МИД РФ о том, что химвещество, которое в Великобритании в связи с отравлением Скрипалей называют "Новичок", в прошлом, возможно, производилось или складировалось на территории Чехии, Земан в конце марта дал поручение Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведка) проверить данную информацию. В конце апреля президент получил доклад СБИ на эту тему.

"Поскольку информация СБИ не носит грифа секретности, я могу ее пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Это основа сообщения СБИ", — сказал Земан, выступление которого транслировал канал TV Barrandov.

По словам президента, Военно-исторический институт, а также Государственное управление по ядерной безопасности Чехии утверждают, что это было вещество не этого класса, а некий иной продукт.

"Получил я также и документ от военной разведки, в котором ясно говорится, что вещество А230 является "Новичком". Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован "Новичок", а потом уничтожен. Знаем, где, и знаем, когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", — сказал Земан.

"Военная разведка говорит, что яд А230 именуется "Новичок". СБИ говорит, что яд А230 не называется "Новичком", а "Новичок" — это А234", — подчеркнул президент Чехии.