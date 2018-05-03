Названа дата встречи лидеров ФРГ, Франции и Украины

СМИ назвали дату встречи лидеров ФРГ, Франции и Украины

RT на русском: последние новости

В Госдуме прокомментировали запрет на въезд в Россию польскому журналисту Мацейчуку

В ЛНР заявили о переходе конфликта в Донбассе в «горячую стадию»

Байкер Хирург заявил о недопуске в Польшу граждан ЕС, участвующих в мотопробеге «Ночных волков»