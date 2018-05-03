Германия просила США о поставках химоружия в 60-е

СМИ: 1960-е годы Германия просила США о поставках химоружия

Власти ФРГ просили в 1960-е годы США о поставках химического оружия якобы в целях отражения возможной атаки со стороны СССР.

Об этом в четверг сообщила газета Zuddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные документы Бундесвера.

Тогдашний министр обороны ФРГ Кай-Уве фон Хассель в 1963 году направил соответствующую просьбу американскому правительству. Как отмечает газета, в период с 1962 по, как минимум, 1968 год Бундесвер имел детальный план по ведению войны с применением химоружия. Тем не менее, в 1966 году Вашингтон принял решение не поставлять боеприпасы с отравляющими веществами Федеративной Республике.

Газета напомнила, что в 1960-е правительство ФРГ и Бундесвер категорически опровергали стремление обладать химоружием.