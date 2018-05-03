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Германия просила США о поставках химоружия в 60-е
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СМИ: 1960-е годы Германия просила США о поставках химоружия 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Reuters
Власти ФРГ просили в 1960-е годы США о поставках химического оружия якобы в целях отражения возможной атаки со стороны СССР.
Об этом в четверг сообщила газета Zuddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные документы Бундесвера.
Тогдашний министр обороны ФРГ Кай-Уве фон Хассель в 1963 году направил соответствующую просьбу американскому правительству. Как отмечает газета, в период с 1962 по, как минимум, 1968 год Бундесвер имел детальный план по ведению войны с применением химоружия. Тем не менее, в 1966 году Вашингтон принял решение не поставлять боеприпасы с отравляющими веществами Федеративной Республике.
Газета напомнила, что в 1960-е правительство ФРГ и Бундесвер категорически опровергали стремление обладать химоружием.
В минобороны ФРГ в ответ на запрос СМИ отметили, что "сейчас на немецкой земле нет химического оружия — ни во владении Германии, ни во владении партнеров по НАТО".
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