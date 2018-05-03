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Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ
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Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Dmitry Lovetsky
Украинские силовики открыли огонь по беспилотному летательному аппарату Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе миссии.
"Тридцатого апреля БПЛА СММ зафиксировал двух военнослужащих вооруженных сил Украины, которые направили свои автоматы и вели огонь в сторону БПЛА, который осуществлял полет над участком местности вблизи Катериновки", — цитируют в пресс-службе ОБСЕ отчет наблюдателей от 2 мая.
Уточняется, что расстояние между позицией патруля СММ ОБСЕ и районом полета БПЛА составляло около трех километров, наблюдатели не слышали звуки выстрелов.
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