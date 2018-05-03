Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Украинские силовики открыли огонь по беспилотному летательному аппарату Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе миссии.

"Тридцатого апреля БПЛА СММ зафиксировал двух военнослужащих вооруженных сил Украины, которые направили свои автоматы и вели огонь в сторону БПЛА, который осуществлял полет над участком местности вблизи Катериновки", — цитируют в пресс-службе ОБСЕ отчет наблюдателей от 2 мая.

Уточняется, что расстояние между позицией патруля СММ ОБСЕ и районом полета БПЛА составляло около трех километров, наблюдатели не слышали звуки выстрелов.