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«Нобель» испортил секс-скандал
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«Нобель» испортил секс-скандал 

Газета.Ru 21 минуту назад
Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, может отложить награду в этом году после сексуального скандала, сообщает CNN.
В центре конфликта — фотограф Жан-Клод Арно, которого сразу несколько женщин обвинили в сексуальной агрессии и домогательствах. После выдвинутых в его адрес обвинений шесть членов Академии покинули свой пост, включая его самого и главу организации — Сару Даниус. В ответ на массовый исход король Швеции Карл XVI Густав разрешил членам академии покидать пост по собственному желанию — ранее от «академиков» ждали готовности занимать эту позицию до конца жизни.
Сейчас в Академии осталось всего 10 активных членов, которые обсудят возможность отложить вручение Нобелевской премии по литературе позже на этой неделе. По традиции, премию вручают после коллегиального решения кворума в 12 человек.
В последний раз вручение премии откладывали более чем 70 лет тому назад, в 1943 году на фоне Второй мировой войны.
Ранее Шведскую академию также обвинили в многолетних утечках имен нобелевских лауреатов в области литературы.
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