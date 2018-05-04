Экс-министра Молдавии обязали извиниться за русофобию

Суд обязал бывшего молдавского министра извиниться за русофобские заявления

Молдавии суд обязал бывшего министра транспорта и дорожной инфраструктуры республики Юрия Киринчука принести извинения за дискриминационные выражения в адрес русского народа. Об этом информирует Sputnik-Moldova.

По данным агентства, в октябре 2016 года Киринчук опубликовал в своём блоге запись, в которой содержались несколько оскорбительных выражений в адрес русских. В результате его высказывания осудили посольство России в Молдавии и ряд организаций. Несколько активистов подали против него иск в суд.

«Обязать Юрия Киринчука принести публичные извинения посредством тех же средств массовой информации, с помощью которых он распространил дискриминационные утверждения. Текст следующий: «приношу публичные извинения русским за дискриминационную по этническому критерию речь, изложенную 12 октября 2016 года», — говорится в решении суда.

Отмечается, что сам Киринчук на заседание не явился.

В апреле 2017 года сообщалось, что министра транспорта Молдавии задержали по делу о коррупции.