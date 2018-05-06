Глава МИД Турции заговорил по-русски

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перешел на русский язык в интервью телеканалу CNN Turk.
Речь шла о российских туристах, которые приезжают на отдых в Турцию. «Мы хотим видеть еще больше туристов из России. Турция — очень красивая страна, и Анталья — красивый город. Турецкая кухня очень вкусная», — сказал турецкий министр. Фрагмент интервью опубликован на YouTube.
За прошлый год Турцию посетили 4,72 млн российских туристов — в 5,5 раза больше показателя 2016 года. Россияне заняли первое место среди отдыхавших в стране иностранцев.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, как Турция, потерявшая миллиарды в период закрытия российского направления, в этом году надеется на «золотой дождь» из российских туристов и не желает снижать стоимость путевок, заметно выросших в этом году из-за курса доллара к рублю.