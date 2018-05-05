В Пентагоне испугались санкций США против России

Комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса США рассмотрит проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год, в котором будет предложена возможность отступать от введенных страной санкций против России , сообщает агентство Блумберг со ссылкой на полученный черновик законопроекта.

Как сообщается, подобная мера в бюджете на 689 миллиардов долларов позволит американским ВС работать с теми странами, которые ранее имели близкие отношения с Россией.

"Меры дали бы администрации Трампа и вооруженным силам США возможность отклоняться от некоторых санкций, если (страны) союзники, имевшие связи с Россией или покупавшие оборудование из России, докажут, что они прямо поддерживают ориентиры национальной безопасности США", — пишет агентство.

Отмечается, что таким государствам необходимо будет доказать, что они предприняли определенные шаги, в частности, прекратили отношения с Россией в сфере обороны или сократили свою зависимость от российских секторов обороны и разведки.

Как отмечает агентство, в проекте расширен бюджет на ВМС США. В бюджете предусматриваются дополнительные 950 миллионов долларов на два боевых корабля прибрежной зоны, 1 миллиард на программу подводных лодок и модернизацию самолетов-разведчиков JSTARS.

Согласно заявлению на официальном сайте комитета, рассмотрение проекта состоится 9 мая. При этом в заявлении не упоминаются какие-либо меры в отношении санкций, однако сообщается, что бюджет будет содержать предложения по реформированию "некоторых институтов Пентагона".