Далай-лама рассказал о роли России в мире

Далай-лама рассказал о важной роли России в мире

Далай-лама XIV считает очень важной роль России в современном мире в силу своего географического положения.

Об этом он заявил на конференции с группой ведущих российских ученых: нейробиологов, физиологов, генетиков и философов в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала.

"Россия в силу своего географического положения служит мостом между Востоком и Западом. Это очень важное государство", — сказал духовный лидер буддистов.

По его словам, в исторической перспективе между Россией и Тибетом существуют давние, глубокие и перспективные связи. И речь не только о тибетском буддизме, несколько столетий назад распространившемся в России.

"Если мы коснемся политики, то у моего предшественника далай-ламы XIII были хорошие контакты с российским царем. И даже во времена Ленина делегации из России прибывали в Лхасу", — отметил Далай-лама XIV.

Он заявил о перспективности начатого научного диалога.

"Я очень рад, что мы встречаемся с учеными из России. У нас есть общие предметы рассмотрения: космология, нейробиология, физика, включая квантовую, и психология… Опираясь на данные научных открытий, мы должны объяснить людям важность гигиены эмоций, помочь осознать единство человечества, преподать нравственные ценности на основе добросердечия", — заявил Далай-лама, рассуждая о цели сотрудничества с российскими учеными.

Конференция "Понимание мира", проходящая на этой неделе в Дхарамсале, — уже второй опыт построения "концептуальных мостов" в рамках проекта "Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых". Первая в истории подобная встреча прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена теме сознания.