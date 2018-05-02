Мацейчука наказали

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Польскому журналисту Мацейчуку запретили въезд в Россию на тридцать лет 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Vk.com/Томаш Мацейчук
Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию до 2048 года. Об этом он сообщил в фейсбуке, опубликовав фотографию соответствующего уведомления.
Ранее Мацейчука задержали по подозрению в экстремизме, обнаружив у него в квартире предметы с националистической символикой.
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Журналист сообщил, что на него завели протокол по статье 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").
Позднее обнаружилось, что журналист находился в России незаконно. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за это полагается штраф, однако суд имеет право назначить принудительное выдворение из страны.
Мацейчук известен антироссийскими высказываниями — в частности, в одном из эфиров НТВ он назвал советских солдат "красными фашистами". Эти слова послужили поводом для драки с российским политологом Русланом Осташко. Позднее они провели настоящий боксерский поединок, в котором Осташко одержал победу по очкам.
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Комментарии29  Ещё 10 источников 
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