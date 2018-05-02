Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию

Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию, заявил исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник

"Новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию", — сказал глава ЛНР журналистам.

Он подчеркнул, что спецслужбы и Вооруженные силы Украины активизировали деятельность, направленную на эскалацию конфликта. "Подтверждением этого являются — только за последнее время — и циничный артобстрел парадного расчета, готовившегося к празднованию Дня Победы, и минометные обстрелы строящегося энергомоста, и бомбардировка беспилотным аппаратом блокпоста МВД ЛНР, в результате которого пострадали трое сотрудников полиции", — заявил Пасечник.

И.о. главы ЛНР указал, что эскалация конфликта осуществляется в канун празднования Дня Победы. "Возможно, эти планы и приведут к победе неонацизма на Украине, но мы встретим свой праздник 9 Мая, как и положено потомкам победителей", — заключил Пасечник.