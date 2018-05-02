Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова

Французская полиция задержала 276 человек при разгоне демонстрации 1 мая в Париже. Протестующие левые радикалы разгромили 31 магазин, сожгли 6 автомобилей. Погромы на парижских улицах вспыхнули во время мирной манифестации профсоюзов — более 1200 левых радикалов в черных масках присоединились к колонне, а позже атаковали закусочную «Макдоналдс» и автостанцию «Рено» . Против них были применены водометы и слезоточивый газ.

276 человек были задержаны французской полицией в ходе подавления беспорядков, вспыхнувших на улицах Парижа 1 мая, из них 102 были арестованы. По данным префектуры полиции французской столицы, более 1200 радикалов «в капюшонах и черных масках» присоединились к мирной манифестации членов профсоюзов, и начали громить город.

По данным RT, в беспорядках принимали участие коммунисты и анархисты, участники радикальных левых организаций. Сообщается, что экстремисты выкрикивали антиправительственные и антикапиталистические лозунги, а также разгромили 31 магазин и сожгли 6 автомобилей.

Еще 10 транспортных средств так или иначе пострадали от действий радикалов. В результате столкновений между отрядами полиции и коммунистами пострадали четыре человека, один из них — боец французского спецназа. Протестующие забрасывали полицию булыжниками и дымовыми шашками, а также петардами; полиция применяла водометы и слезоточивый газ.

В основном беспорядки охватили юго-восток Парижа, район моста Аустерлиц, где в колонну мирных манифестантов вклинилась группа в более чем тысячу радикалов из «Черного блока». Они разгромили один из ресторанов сети фастфуда «Макдоналдс», сообщил префект Парижа Мишель Дельпеш . Также были сожжены станция техобслуживания автомобилей «Рено» и автошкола — их забросали бутылками с зажигательной смесью, «коктейлями Молотова».

Левые экстремисты разгромили ряд рекламных щитов, стоянки с велосипедами и остановки общественного транспорта.

Самое крупное объединение французских рабочих CGT (Всеобщая конфедерация труда) заявило о проведении 240 манифестаций по всей стране. Ряд других профсоюзов объединились для большого шествия в Париже на площади Бастилии и участия в других мероприятиях.

Французский президент Эммануэль Макрон сейчас находится с визитом в Австралии . Он заявил в ответ на произошедшие столкновения, что виновники насильственных действий на улицах Парижа «понесут ответственность».

«Я решительно осуждаю то, что произошло, но не буду ничего дальше комментировать из уважения к принимающей меня Австралии, где я в эти дни нахожусь», — передает слова Макрона ФАН.

Профсоюзное движение во Франции начало протестовать еще в конце марта, передает НСН. Из-за забастовки работников железных дорог и работников гражданской авиации более половины железнодорожных рейсов и треть рейсов в аэропортах Парижа были отменены.

Сразу четыре профсоюза организовали забастовки и митинги, выступая против реформ Елисейского дворца в сфере железных дорог. Железнодорожники планируют с 3 апреля по 28 июня проводить периодические забастовки, отстаивая свои права.

Французское правительство проводит реформирование железных дорог, планируя внедрять механизм рыночной конкуренции, а также отменить особое положение «работника железных дорог» при приеме на работу новых сотрудников.

22 сентября 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон подписал пять декретов, резко меняющих трудовое законодательство в стране.

Отмечается, что это первые серьезные экономические реформы во Франции с момента вступления Макрона в должность главы государства в мае.

Новые правила, заранее длительно обсуждаемые с профсоюзами, будут покрывать выплаты по увольнениям, которые считаются несправедливыми, а также предоставят компаниям большую свободу в вопросе найма и увольнения сотрудников и согласия с условиями работы.

По словам Макрона, декреты станут полноценными законами в ближайшие дни. Однако документы вступят в силу после их публикации в официальном издании правительства и подписании дополнительных актов в конце этого года.

В связи с осуществляемой Макроном трудовой реформой во Франции прокатилась волна протестов во всех городах. Многие лидеры и члены профсоюзов выступают против реформы.

Тем не менее французский лидер настаивает, что реформа позволит сократить число безработных во Франции, что он и обещал во время предвыборной кампании.

В ответ на «антинародную политику» президента Макрона происходит объединение социальных и политических движений под лозунгом «Стоп, Макрон!», заявил во время демонстрации в Марселе лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

1 мая во Франции отмечается День труда. Традиция выходить в этот день на улицы с ветками шиповника появилась еще в конце 1880-х годов. Затем шиповник заменили на цветы ландыша, а в начале 1940-х маршал Филипп Петен, объявил 1 мая «Праздником труда и социального согласия».