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Макрон назвал «вкусной» жену премьера Австралии
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Макрон назвал «вкусной» жену премьера Австралии 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в Сиднее назвал "вкусной" Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, по всей видимости, неудачно использовав в своей речи на английском языке кальку с французского.
Как сообщает издание Vanity Fair, конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, где французский президент находится с визитом.
"Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену", — приводит слова Макрона телеканал.
Цитату французского президента разметили многие СМИ и пользователи социальных сетей. Некоторые участники дискуссии в Twitter отметили, что французский президент, вероятно, оговорился или некорректно перевел французское слово delicieux, которое имеет, в том числе, значение "очаровательная".
Эммануэль Макрон прилетел в Австралию для трехдневного визита во вторник. Как ранее сообщалось, основными вопросами, которые намерен обсудить французский президент, является сотрудничество между странами в обороне, экономике и сфере безопасности.
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Комментарии9  Ещё 6 источников 
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