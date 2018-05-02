Над Украиной навис 27-миллиардный долг

Украина в следующие четыре года должна погасить долги на общую сумму 27 миллиардов долларов, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман . Его слова приводит «Интерфакс»

Глава правительства подчеркнул, что для выполнения своих долговых обязательств Киеву нужна внешняя поддержка. По его словам, снижение зависимости Украины от помощи международных партнеров произойдет в случае роста экономики.

Гройсман также отметил реструктуризацию долгов, проведенную его предшественником на посту премьера Арсением Яценюком

«Но нагрузка остается большой», — добавил он.

В апреле украинские власти признали невозможность выпуска евробондов без получения очередного транша от Международного валютного фонда . По мнению замминистра финансов страны Сергея Марченко, без участия МВФ это «будет стоить дорого, если это вообще возможно».

Украина собирается привлечь порядка четырех миллиардов долларов в 2018-2019 годах с помощью евробондов. Так, в 2018 году Киев собирается привлечь 2,5 миллиарда долларов, в 2019-м — еще 1,5 миллиарда.

МВФ утвердил новую кредитную программу Украины на 17,5 миллиарда долларов в 2015 году. Прежняя программа от 2014-го так и не была завершена. В рамках новой программы Украине уже было перечислено 8,4 миллиарда долларов. Последний транш был осуществлен в апреле 2017 года, следующий ожидается в третьем квартале 2018-го.