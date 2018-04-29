В минобороны Армении заявили, что протесты могут негативно отразиться на обороне страны 

ЕРЕВАН, 29 апреля. /ТАСС/. Протесты в Армении могут негативно отразиться на процессе обеспечения обороны страны. Об этом в воскресенье на встрече с офицерами четвертого армейского корпуса заявил и. о. министра обороны Виген Саркисян, сообщает пресс-служба минобороны Армении.
"Внутренняя нестабильная обстановка может негативно повлиять на оборонные процессы страны, в частности, на выполнении задач по военному призыву", — заявил Саркисян. И. о. главы минобороны также добавил, что протесты могут дестабилизировать обстановку на границе.
"Предпосылки по дестабилизации приграничной обстановки уже заметны", — добавил и. о. главы оборонного ведомства Армении.
Саркисян призвал офицерский состав быть бдительными во время службы и исполнять все поставленные задачи.