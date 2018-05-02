Протестующие ворвались в здания мэрий в Армении

Группы сторонников оппозиции Армении в среду ворвались в здания мэрии городов Гюмри Маралик . Протестующие требуют от руководителей администраций городов примкнуть к оппозиции, онлайн событий транслируют местные новостные порталы, в частности 1in.am.

"Мы требуем, чтобы мэр Гюмри Самвел Баласанян примкнул к оппозиционному движению", — заявил корреспонденту ТАСС один из лидеров протестующих Левон Барсегян.

Он также подчеркнул, что "все госздания города находятся под контролем сторонников оппозиции". Пресс-служба мэрии Гюмри пока не отвечает на звонки ТАСС.

Аналогичная ситуация происходит в городе Маралик, где демонстранты ворвались в здание мэрии и скандируют антиправительственные лозунги. Один из инициаторов акции, член совета старейшин города Агун Сагателян сообщил ТАСС, "что народ хочет избавиться от власти Республиканской партии ". Он также добавил, что "граждане города требуют от мэра отказаться от членства в РПА и присоединится к оппозиционному движению".

Как сообщалось ранее, несколько сотен студентов в среду утром перекрыли центральные улицы Еревана — в частности Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки. По данным местных СМИ, протестующие перекрыли улицы и проспекты и в спальных районах столицы. Демонстранты заблокировали дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, автомагистрали Юг — Север и Арарат — Ереван.

В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян . И. о. премьера-министра был назначен первый вице-премьер Карен Карапетян

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.