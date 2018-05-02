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Миллиардера заподозрили в связях с разведкой РФ
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Миллиардера заподозрили в связях с разведкой РФ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Миллиардера новозеландского происхождения Кристофера Чандлера заподозрили в связях с российской разведкой, пишет The Time.
Палата общин Великобритании на заседании обвинил Чандлера в связях с Россией и отмыванием денег. Депутат парламента от Консервативной партии Боб Сили заявил, что Чандлер находится в поле зрения французской контрразведки как "российский агент" с 2002 года.
Чандлер родился в Новой Зеландии основал инвестиционную компанию Legatum Group, в ее состав входит Legatum Institute — лондонский аналитический центр, который имеет прочные связи с кабинетом министров, депутатами, экономистами в Великобритании. После референдума в Британии по вопросу о выходе из состава ЕС на Чандлера стали обращать внимание, так как специалисты Legatum Institute продвигали идею наиболее жесткого варианта "брексита".
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