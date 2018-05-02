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В Армении началась тотальная блокировка
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В Армении началась тотальная блокировка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Протестующие начали блокировать дорогу в ереванский аэропорт "Звартноц", соответствующие видеокадры размещены на Youtube, а также на новостных сайтах.
Судя по кадрам, дорога перекрыта с двух сторон. Полиция уговаривает демонстрантов открыть дорогу.
Во вторник лидер оппозиции Никол Пашинян, которого парламент не выбрал премьер-министром страны, призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту.
Во вторник Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.
>> В Армении не смогли избрать премьер-министра
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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