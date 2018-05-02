В Армении началась тотальная блокировка

Судя по кадрам, дорога перекрыта с двух сторон. Полиция уговаривает демонстрантов открыть дорогу.

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