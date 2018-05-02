Трамп лично надиктовал справку о своем здоровье

Бывший лечащий врач американского лидера Харольд Борнстейн заявил, что писал текст о «самом здоровом президенте в истории» под диктовку самого Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN.

«Он продиктовал весь текст. Я ничего не писал сам, я просто согласился и сделал это», — рассказал Борнстейн.

По данным телеканала, в письме лечащего врача, которое было опубликовано в декабре 2015 года, говорится, что «Трамп обладает необычайной физической силой и выносливостью, а если он выиграет выборы, то станет самым здоровым президентом в истории».