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Трамп лично надиктовал справку о своем здоровье
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Трамп лично надиктовал справку о своем здоровье 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший лечащий врач американского лидера Харольд Борнстейн заявил, что писал текст о «самом здоровом президенте в истории» под диктовку самого Дональда Трампа.
Об этом сообщает CNN.
«Он продиктовал весь текст. Я ничего не писал сам, я просто согласился и сделал это», — рассказал Борнстейн.
По данным телеканала, в письме лечащего врача, которое было опубликовано в декабре 2015 года, говорится, что «Трамп обладает необычайной физической силой и выносливостью, а если он выиграет выборы, то станет самым здоровым президентом в истории».
Перед президентскими выборами в США в 2016 году лечащий врач Трампа Харольд Борнстейн заявил, что кандидат находится в «отличной физической форме» и «не употребляет ни табак, ни алкоголь».
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