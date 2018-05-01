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Пашинян объявил тотальную забастовку в Армении
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Пашинян объявил тотальную забастовку в Армении 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: ТАСС
Кандидат в премьер-министры Армении и лидер оппозиции Никол Пашинян объявил тотальную забастовку в стране в среду, 2 мая. Об этом он сказал, выступая на митинге перед сторонниками.
Пашинян призвал жителей страны блокировать дороги, метро и аэропорты, начиная с 08.15 среды. Он также обратился к армянским полицейским, предложив им «сложить щиты и присоединиться к протесту».
>> В Армении не смогли избрать премьер-министра
Во вторник, 1 мая, в парламенте Армении прошло специальное заседание, на котором депутаты должны были избрать премьера. Оппозиционеру Пашиняну, единственному кандидату на пост, требовалось набрать 53 голоса, чтобы его утвердили главой правительства.
Тем не менее правящая Республиканская партия, которая представляет парламентское большинство, выступила против его кандидатуры. Пашинян набрал только 45 голосов. В итоге парламент не смог избрать премьер-министра.
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