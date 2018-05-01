Пашинян объявил тотальную забастовку в Армении

Кандидат в премьер-министры Армении и лидер оппозиции Никол Пашинян объявил тотальную забастовку в стране в среду, 2 мая. Об этом он сказал, выступая на митинге перед сторонниками.

Пашинян призвал жителей страны блокировать дороги, метро и аэропорты, начиная с 08.15 среды. Он также обратился к армянским полицейским, предложив им «сложить щиты и присоединиться к протесту».

Во вторник, 1 мая, в парламенте Армении прошло специальное заседание, на котором депутаты должны были избрать премьера. Оппозиционеру Пашиняну, единственному кандидату на пост, требовалось набрать 53 голоса, чтобы его утвердили главой правительства.