Умер создатель эмблемы Playboy

Чикаго умер Арт Пол, автор одного из самых узнаваемых логотипов в истории — кролика Playboy. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Причиной смерти стало воспаление легких. Мужчина скончался в возрасте 93 лет.

Арт Пол стал первым человеком, которого создатель журнала Хью Хэфнер принял на работу в Playboy. Также он был дизайнером первого выпуска журнала, обложку которого украсила Мэрилин Монро

"Арту нужно отдать должное за то, сколько он сделал для раскрепощения иллюстраторов. Он помог сформировать понимание того, что искусство рекламы способно считаться столь же значимым и признанным, как и высокое искусство", — отметила дочь создателя Playboy Кристи Хэфнер.

Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.