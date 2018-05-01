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Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении
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Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Sputnik / Владимир Астапкович
Представитель оппозиционной фракции "Елк" Арарат Мирзоян выдвинул во вторник кандидатуру лидера фракции Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении.
"Мы предлагаем кандидатуру Никола Пашиняна на должность председателя правительства Армении", — сказал Мирзоян на заседании законодательного органа.
Спикер парламента Ара Баблоян заявил, что это беспрецедентное явление. "Парламентское большинство кандидатуру не представило, обсуждает кандидата от меньшинства", — сказал Баблоян, призвав к сдержанности при обсуждении вопроса.
Пашинян с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста по всей республике. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция "Елк" (Исход). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.
Кандидата от "Елк" поддержали две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.
Глава фракции РПА Ваграмя Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции. В понедельник Пашинян встретился со всеми фракциями правительства, в том числе с РПА.
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