Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении

Представитель оппозиционной фракции "Елк" Арарат Мирзоян выдвинул во вторник кандидатуру лидера фракции Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении

"Мы предлагаем кандидатуру Никола Пашиняна на должность председателя правительства Армении", — сказал Мирзоян на заседании законодательного органа.

Спикер парламента Ара Баблоян заявил, что это беспрецедентное явление. "Парламентское большинство кандидатуру не представило, обсуждает кандидата от меньшинства", — сказал Баблоян, призвав к сдержанности при обсуждении вопроса.

Пашинян с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста по всей республике. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция "Елк" (Исход). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.

Кандидата от "Елк" поддержали две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

Глава фракции РПА Ваграмя Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции. В понедельник Пашинян встретился со всеми фракциями правительства, в том числе с РПА.