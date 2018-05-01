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Компании в КНР начали контролировать эмоции сотрудников
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Компании в КНР начали контролировать эмоции сотрудников 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Китайские компании начали отслеживать эмоциональное состояние сотрудников для повышения эффективности работы. Для этого сотрудникам более 10 корпораций приходится носить на производстве головные уборы со встроенными сенсорами мозговых волн, которые отслеживают мозговую активность. Об этом сообщил Business Insider.
В основе системы лежит искусственный интеллект. Технология позволяет выстраивать индивидуальный график сотрудника в зависимости от его эмоционального состояния. Технология может определять все эмоции: усталость, панику, грусть. Если сотрудник находится в депрессии, ему дают больше перерывов. Если он устал или задремал, система подает сигнал тревоги. Такие меры были введены в основном в компаниях, где приходится сталкиваться с высоким риском, например среди машинистов поездов и электричек.
По словам представителей State Grid Zhejiang Electric Power, нововведения позволили повысить выручку на 315 миллионов долларов c 2014 года.
Стоит отметить, что новые требования китайских корпораций не устраивают большинство сотрудников., поскольку данных системы достаточно для того, чтобы уволить. При этом работники не могут обжаловать в суде решение руководства, так как законы о частной жизни в Китае позволяют вести наблюдение за гражданами. А некоторые сотрудники и вовсе не знают о такой слежке.
Следом за Китаем Москва начала внедрять системы, идентифицирующие личность граждан. Такие технологии появятся на вокзалах, в метро и аэропортах. С их помощью правоохранительные органы смогут выявить и задержать людей, которые находятся в розыске, возможных террористов и людей, угрожающих безопасности окружающих.
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