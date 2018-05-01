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США объяснили снятие российского флага
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США объяснили снятие российского флага 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: JASON REDMOND / Reuters
Представитель Государственного департамента США заявил, что американские власти сняли флаг России с резиденции генконсула в Сиэтле, так как она утратила дипломатический статус, передает РИА "Новости".
"В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях Соединенные Штаты отозвали свое согласие на открытие и работу российского консульского учреждения в Сиэтле 1 апреля 2018 года. С этого момента резиденция генерального консула более не обладает статусом резиденции главы консульской миссии и оставлять там развевающийся российский флаг неуместно", — сказал представитель.
Он добавил, что флаг будет передан в посольство России в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что в посольстве возмутились снятием российского флага с резиденции генконсула в США.
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