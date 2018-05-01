США объяснили снятие российского флага

"В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях Соединенные Штаты отозвали свое согласие на открытие и работу российского консульского учреждения в Сиэтле 1 апреля 2018 года. С этого момента резиденция генерального консула более не обладает статусом резиденции главы консульской миссии и оставлять там развевающийся российский флаг неуместно", — сказал представитель.

Он добавил, что флаг будет передан в посольство России в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что в посольстве возмутились снятием российского флага с резиденции генконсула в США.