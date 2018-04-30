Могерини прокомментировала заявление Нетаньяху

Могерини о заявлении Нетаньяху: соблюдение ядерной сделки оценивает МАГАТЭ

Федерика Могерини. Заявления премьера Израиля по Ирану нужно оценить, посмотрев на документы, а также дождаться мнения МАГАТЭ , но пока нет аргументов, что Тегеран нарушил свои обязательства в рамках соглашения по атому, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС

"Это предварительная реакция, потому что, очевидно, нам нужно оценить детали заявления премьер-министра, посмотреть на документы, и в первую очередь получить оценку МАГАТЭ, потому что МАГАТЭ является единственной беспристрастной международной организацией, которая отвечает за мониторинг ядерных обязательств Ирана", — сказала она, выступая в Каире.

"Из первых сообщений я увидела, что премьер-министр Нетаньяху не поставил под сомнение соблюдение Ираном обязательств по СВПД, имея в виду ядерные обязательства на период после 2015 года", — отметила она.

По ее словам, ядерное соглашение основано на конкретных обязательствах, механизмах проверки и очень строгом мониторинге фактов, осуществляемом МАГАТЭ, которое публиковало 10 докладов, подтверждающих, что Иран полностью выполнил свои обязательства.

"В любом случае, если какая-либо сторона и если какая-либо страна располагает какой-либо информацией о несоблюдении, она может и должна направлять эту информацию надлежащим, законным, признанным механизмом в МАГАТЭ и совместную комиссию по наблюдению за ядерной сделкой, которую я возглавляю и которую я созывала всего пару месяцев назад", — заявила она. Трансляцию выступления вела пресс-служба ЕК.

"У нас есть механизмы для решения возможных проблем", — добавила она.