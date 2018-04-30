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Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев
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Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские активисты из общества «Магурич», занимающиеся восстановлением надгробий и памятников на греко-католическом кладбище в польском селе Старая Гута, подверглись нападению. Атаковавшие угрожали и кричали: «Убирайтесь на Украину!», сообщает в понедельник, 30 апреля, «Новое слово».
Инцидент произошел в ночь на 29 апреля. Как отмечает издание, активисты вызвали полицию, которая задержала пять человек. Все они были пьяны.
«Атака на "Магурич" — очередной пример разжигания в юго-восточной Польше ненависти ко всему украинскому», — подчеркивает представитель украинской диаспоры в стране.
Общество «Магурич» занимается восстановлением не только украинских памятников на территориях Польши и Украины, но и ведет реставрационные работы в том числе на еврейских и немецких кладбищах. Основную деятельность активисты осуществляют на юго-востоке Польши: там удалось отремонтировать более 2 тысяч надгробий на 140 кладбищах.
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В центральноевропейской республике нередко оскверняют украинские и советские памятники. К примеру, в октябре 2016 года на западе Польши в селе Верхрата разрушили памятник боевикам запрещенной в России экстремистской Украинской повстанческой армии (УПА). В октябре 2017-го вандалы разбили памятник 36 советским солдатам в городе Щирк.
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