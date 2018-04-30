Порошенко прокомментировал поставку Javelin

Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в страну. Об этом он написал в своём Twitter.

«Приветствую оживлённый интерес — и на Украине, и за её пределами — к поставкам нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию», — написал он.

По его словам, новые комплексы «значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евроатлантической безопасности».

Порошенко добавил, что в Киеве продолжают работать над «укреплением оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии».