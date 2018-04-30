Порошенко прокомментировал поставку Javelin 

Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в страну. Об этом он написал в своём Twitter.
«Приветствую оживлённый интерес — и на Украине, и за её пределами — к поставкам нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию», — написал он.
По его словам, новые комплексы «значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евроатлантической безопасности».
Порошенко добавил, что в Киеве продолжают работать над «укреплением оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии».
Также он поблагодарил президента США Дональда Трампа за «справедливое решение в поддержку Украины».
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что на Украину доставили комплексы Javelin.