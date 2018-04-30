Ещё
Порошенко прокомментировал поставку Javelin
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко прокомментировал поставку Javelin 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в страну. Об этом он написал в своём Twitter.
«Приветствую оживлённый интерес — и на Украине, и за её пределами — к поставкам нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию», — написал он.
По его словам, новые комплексы «значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евроатлантической безопасности».
>> На Украину доставили «Джавелины»
Порошенко добавил, что в Киеве продолжают работать над «укреплением оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии».
Также он поблагодарил президента США Дональда Трампа за «справедливое решение в поддержку Украины».
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что на Украину доставили комплексы Javelin.
RT на русском: последние новости
Вице-премьер Украины объяснила, почему в 2018 году не будет ввода миротворцев в Донбасс В ДНР прокомментировали смену формата операции в Донбассе Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг соглашения по Ирану
Комментарии183
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грибаускайте пригрозили импичментом60
Немецкие летчики массово увольняются из-за России555
На Украине рассказали, когда ждать миротворцев ООН250
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке242
Стал известен гонорар экс-жены Джигарханяна за ток-шоу54
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение