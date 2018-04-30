Могерини осудила нападения в Афганистане

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила в понедельник соболезнования в связи с жертвами взрывов и нападений в Афганистане , назвав произошедшее вопиющим пренебрежением к международному гуманитарному праву.

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 29, более 40 человек получили ранения. В результате одного из взрывов погибли семь журналистов и операторов. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ ).

Кроме того, в результате теракта в провинции Кандагар на юге страны погибли 11 учащихся медресе.

"ЕС выражает соболезнования афганскому народу и властям, и особенно тем, кто потерял своих близких, семью, друзей и коллег в ходе сегодняшних нападений. Мы также желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения. ЕС продолжает поддерживать Афганистан на его пути к достижению мира", — говорится в заявлении Могерини.

По ее словам, афганцы "продолжают страдать от вопиющего пренебрежения к международному гуманитарному праву: гражданские лица и, прежде всего, дети никогда не должны становиться мишенью".