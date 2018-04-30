Как Пхеньян помирился с Сеулом, а Трампа выдвинули на Нобелевскую премию

Американист, журналист-международник Михаил Таратута назвал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию заслуженным. В эфире НСН эксперт заявил, что заставить КНДР смягчить риторику удалось только благодаря жесткой позиции американского президента.

«Трамп сыграл решающую роль в смягчении ситуации в Корее и возможном ядерном разоружении Корейского полуострова. Трамп занял очень жесткую позицию в отношении северокорейского лидера, а также жесткую позицию в отношении Китая , который являлся, наверное, единственным серьезным экономическим рычагом давления на КНДР. Тем самым позиция Пхеньяна была смягчена, а Ким Чен Ын пошел на очевидный контакт со своим южнокорейским коллегой. Заслугу Трампа здесь отрицать нельзя», — сказал собеседник агентства.

Американист подчеркнул, что воинствующие заявления Трампа о возможном ударе по КНДР выглядели по-настоящему устрашающими.

«В этой войне нервов победил, безусловно, Трамп, у которого было больше рычагов, чем у Ким Чен Ына», — заключил Таратута.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов придерживается несколько иного мнения. В словах Мун Чжэ Ина о награждении Трампа Нобелевской премией эксперт увидел не столько признание действительных заслуг президента США в разрешении корейского кризиса, сколько желание южнокорейского лидера «подстраховаться».

«На самом деле, это попытка подстраховаться и проявить верноподданнические чувства. Можно обратить внимание, что все межкорейское сближение проходит под заверения Мун Чжэ Ина, что американско-южнокорескому союзу это не повредит. И вот в результате, хотя идею сближения предложил Ким Чен Ын, а Мун за нее ухватился, Нобелевскую премию мира надо давать Трампу», — заключил Константин Асмолов.

Ранее Асмолов отмечал, что КНДР прекратила ядерные испытания не под давлением США, а потому что достигла своей цели — завершила формирование стратегических ядерных сил страны.

27 апреля в приграничном Пханмунчжоме прошла встреча лидеров Северной и Южной Корей. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пообещали, что войны на полуострове больше не будет. По итогам переговоров была подписана Пханмунчжомская декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор.