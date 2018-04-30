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Как Пхеньян помирился с Сеулом, а Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
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Как Пхеньян помирился с Сеулом, а Трампа выдвинули на Нобелевскую премию 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира. Такое заявление за прошедшие несколько дней прозвучало уже дважды. 30 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал Трампа достойным Премии мира. Ранее с подобным заявлением выступил американский сенатор Линдси Грэм.
Американист, журналист-международник Михаил Таратута назвал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию заслуженным. В эфире НСН эксперт заявил, что заставить КНДР смягчить риторику удалось только благодаря жесткой позиции американского президента.
«Трамп сыграл решающую роль в смягчении ситуации в Корее и возможном ядерном разоружении Корейского полуострова. Трамп занял очень жесткую позицию в отношении северокорейского лидера, а также жесткую позицию в отношении Китая, который являлся, наверное, единственным серьезным экономическим рычагом давления на КНДР. Тем самым позиция Пхеньяна была смягчена, а Ким Чен Ын пошел на очевидный контакт со своим южнокорейским коллегой. Заслугу Трампа здесь отрицать нельзя», — сказал собеседник агентства.
Американист подчеркнул, что воинствующие заявления Трампа о возможном ударе по КНДР выглядели по-настоящему устрашающими.
«В этой войне нервов победил, безусловно, Трамп, у которого было больше рычагов, чем у Ким Чен Ына», — заключил Таратута.
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов придерживается несколько иного мнения. В словах Мун Чжэ Ина о награждении Трампа Нобелевской премией эксперт увидел не столько признание действительных заслуг президента США в разрешении корейского кризиса, сколько желание южнокорейского лидера «подстраховаться».
«На самом деле, это попытка подстраховаться и проявить верноподданнические чувства. Можно обратить внимание, что все межкорейское сближение проходит под заверения Мун Чжэ Ина, что американско-южнокорескому союзу это не повредит. И вот в результате, хотя идею сближения предложил Ким Чен Ын, а Мун за нее ухватился, Нобелевскую премию мира надо давать Трампу», — заключил Константин Асмолов.
Ранее Асмолов отмечал, что КНДР прекратила ядерные испытания не под давлением США, а потому что достигла своей цели — завершила формирование стратегических ядерных сил страны.
27 апреля в приграничном Пханмунчжоме прошла встреча лидеров Северной и Южной Корей. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пообещали, что войны на полуострове больше не будет. По итогам переговоров была подписана Пханмунчжомская декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор.
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