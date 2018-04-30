Назначен новый глава МВД Великобритании

Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Саджид Джавид.

Sajid Javid chosen to be new UK home secretary after Amber Rudd resignshttps://t.co/ohNfn6kB1C pic.twitter.com/uTbZaG6QcX— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 30 апреля 2018 г. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, данное назначение последовало после отставки бывшей главы ведомства Эмбер Радд.

Джавид ранее возглавлял Министерство по делам регионов и местного самоуправления.

Как сообщали СМИ, Радд приняла решение подать в отставку на фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов.