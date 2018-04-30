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Назначен новый глава МВД Великобритании
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Назначен новый глава МВД Великобритании 

RT на русском 1 час назад
Фото: Саджид Джавид Reuters
Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Саджид Джавид.
Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, данное назначение последовало после отставки бывшей главы ведомства Эмбер Радд.
Джавид ранее возглавлял Министерство по делам регионов и местного самоуправления.
Как сообщали СМИ, Радд приняла решение подать в отставку на фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов.
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